2024總統大選逼近，藍白合對於最關鍵的如何產生最強候選人，雙方無共識。但根據《匯流新聞網》今(16日)公布最新民調資料顯示，在非綠整合後、對決民進黨總統參選人賴清德的支持率，「侯柯」和「柯侯」的組合，支持度皆勝過賴清德。

《匯流新聞網》今公布的民調結果，對於「柯侯/賴支持度」的結果顯示，51.4%柯侯組合、38.8%賴清德、9.8%未表態，其中支持柯侯組合者，以戶籍在桃竹苗、男性、20-39歲、教育程度為大學級以上、政黨傾向為國民黨/民眾黨的比例較高。至於「侯柯/賴支持度」則是46%侯柯組合、43.3%賴清德、10.7%未表態，其中支持侯柯組合者，以戶籍在桃竹苗、女性、20-39歲、教育程度為大學級以上、政黨傾向為國民黨/民眾黨的比例較高。

該民調指出，從兩周調查趨勢資料比較，當「柯正侯副」時，調查結果與上週相比，變化不大；當「侯正柯副」時，本週侯柯配支持率比上週略減1.3個百分點，賴清德支持率則比上週上升1.4個百分點。

該民調由CNEWS匯流新聞網民調中心採用電話調查方式執行，調查日期為10月13日至14日晚間，以電話訪問調查方式進行，採市內電話與行動電話同步進行，調查對象為戶籍在臺閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾。共計完成2,062份有效樣本，其中市內電話完成1,051份，行動電話完成1,011份。市話合併手機調查使用解聯立方程式計算本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，並依電話使用行為的比例進行併檔。抽樣誤差在95%信心水準下，市話合併手機調查為正負2.16個百分點。