台積電龍潭設廠一事傳出生變，對此，身為台積電董事的國發會主委龔明鑫16日表示，目前該案還沒有提到董事會，若龍潭問題可以解決是最好的、也樂觀其成；國發基金執秘蘇來守也表示應該還沒完全做成決定。

立法院經濟委員會16日審查國發會預算，立委曾銘宗在質詢時問龔明鑫，他兼任台積電董事，是否掌握到放棄到龍潭擴廠的訊息？

龔明鑫說，目前沒有提到董事會、沒有這個議案；蘇來說也補充，台積電還沒有提報到董事會，應該沒有完全做成決定，但會再去進一步了解。

曾銘宗追問，假設台積電確實放棄龍潭擴廠計畫，政府如何因應？

龔明鑫表示，台積電原先規劃，希望2奈米跟3奈米在南科、竹科、中科和高雄地區，據他了解，台中部分因為跟地方政府情況，還有環評問題，進度是比較慢，看有沒有其他方式彌補，但現在看來問題已經解決，算是順利。

那台積電放棄在龍潭擴廠會不會衝擊台積電國內先進製程布局？龔明鑫則強調，台積電都會做好超前部屬，現在還有幾個選擇，對於龍潭問題可以解決是最好，樂觀其成，且中科問題也已解決；能增加的還有高雄，現在只用一部分，如果擴廠還有一些利用機會。龔明鑫並強調，若需要協助，政府一定會提供協助。