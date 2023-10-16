潘若迪在白家綺主持的民視《醫學大聯盟》主題「收假症候群」，透露之前跟小鐘、馬力歐等人到泰國旅遊，因為街邊小吃導致腸胃不適，一時之間在電車上大「解放」，相當糗。

平常注重養身的潘若迪，在泰國旅遊時，因為朋友的鼓吹，他百無禁忌的大啖泰國路邊小吃，卻忽略當地衛生問題，從街頭吃到街尾。他在吃完回飯店的電車上，開始感到肚子不舒服，再加上電車顛簸，讓他從一開始忍住不放屁，到後來不管形象的放臭屁，最後真的忍不住直接在電車上「解放」，他慶幸好險當時是穿著拉丁褲，讓穢物看起來沒那麼明顯。

沒想到，當時小鐘竟然在電車上大聲質問：「你怎麼可以在電車上亂放屁咧？」讓潘若迪十分尷尬，白家綺聽後幫小鐘解圍：「小鐘可能以為在泰國，沒有人懂中文吧？」馬力歐和潘若迪異口同聲的說：「不可能！因為有超多台灣人跟我們合照啊！」眾人聽後哈哈大笑，表示搭同班電車的人也太衰了。