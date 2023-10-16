屏東縣長周春米(左)16日接見亞運拳擊銀牌賴主恩(右)，留下趣味合影。(林和生攝)

屏東縣長周春米(前排中)16日在縣府接見來自屏東的亞運選手，當場頒發599萬元獎金。(林和生攝)

甫於日前結束的杭州亞運會，台灣選手表現優異，屏東縣在此次13位選手獲得前6名，共奪得3金3銀佳績，屏東縣長周春米16日接見選手，更當場頒發599萬元獎金，鼓勵選手持續努力、為國爭光。

13位選手獲得前6名，分別是拳擊賴主恩；自由車蔡雅羽；競技體操林宜蓁；競速溜冰有黃玉霖、劉懿萱及李孟竹等3人；武術劉菖閔；高爾夫錢珮芸及蔡佩穎；排球邱雅慧、林靖儀及賴湘程等3位選手，以及棒球鄭宗哲。

周春米說，縣府近年來積極打造各項運動軟硬體設施，像是全台首座、亞洲唯二的國際最新標準滑輪溜冰比賽場地「屏東國際滑輪溜冰場」去年11月啟用，讓選手無後顧之憂投入訓練，在賽場上大顯身手，因此造就李孟竹、劉懿萱及黃玉霖等3位選手的好成績。

女子滑輪溜冰1000公尺爭先賽決賽「金包銀」由李孟竹、劉懿萱包辦金牌及銀牌，3000公尺接力賽劉懿萱、李孟竹聯手再為中華隊得奪1金；男子滑輪溜冰3000公尺接力賽，屏東縣選手黃玉霖的「黃金左腳」更是以0.01秒的奇蹟壓線奪金，屏東縣滑輪溜冰3人聯手，共為中華隊拿下3金1銀的佳績。

黃玉霖透露，新的溜冰場是少見七米賽道，與杭州亞運規格相同，包括彎道及攻擊角度，都不需要適應，對這次奪牌幫助很大；他也說，過去滑輪屬於偏冷門項目，但此次「驚天一腳」逆轉奪金，讓他開始受到外界關注，坦言很意外，也還在適應這感覺。

此外，來自屏東涼山的排灣族戰士賴主恩，參加男子拳擊63.5公斤級比賽，與教練羅尚策十年磨一劍，一路過關斬將得到銀牌，這一戰不僅「銀」的漂亮，也是中華男子拳擊睽違53年再度於亞運奪牌，這一拳取得2024巴黎奧運參賽門票。

賴主恩說，上次參加奧運自己相對年輕，技術、心理及身體狀態都沒那麼好，這次各方面都有很大提升。他也告訴後進選手，走在國際路上很辛苦，但要保持信心、相信自己。