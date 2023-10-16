高雄市國軍眷村文化發展協會在10月13日、14日於高雄市再度舉行「眷村嘉年華」活動，由高雄市國軍眷村文化發展協會總幹事孟繁珩帶隊，400多位熱愛眷村文化的朋友，一起參訪鳳山黃埔新村，並邀請政治、軍事、文化各界名家進行精彩的專題演講－「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」。

「眷村嘉年華」首日下午安排參觀鳳山黃埔新村，體驗黃埔新村「以住代護」的活化成效；晚上在高雄眷村美食代表店「四海一家」舉辦晚宴，協會理事長趙怡表示，隨著時代變遷，全台灣的舊式眷村也一個個消失，眷村文化特質的保存與眷村人精神的發揚，有賴於大家常相往來、凝聚情感，這是我們舉辦眷村嘉年華系列活動的唯一目的。晚宴中還邀請樂團演出經典中、英文老歌，大夥一邊享用美味眷村菜，一邊回味往日情懷。

高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡表示，沒有這些軍人保障台海安全，就沒有台灣民主的繁榮社會。(圖片來源：高雄市國軍眷村文化發展協會提供)

隔日一早則至左營三角公園向我海軍8.6海戰犧牲的指揮官胡嘉恆將軍暨官士兵獻花致敬，沒有這些軍人的犧牲生命保障了台海的安全，那來台灣民主的繁榮社會，接續回憶左營舊城、蓮池潭等熱門景點。下午的重頭戲「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」專題講座，重磅邀請各界名家前空軍官校校長葛光越將軍、清華大學哲學研究所楊儒賓教授、中華民國婦聯會主委雷倩等人主講，闡述當今台灣的軍事、文化、美中台關係等豐富內容。

提到舉辦這場座談會的初衷，趙怡說，身為軍公教的第二代，秉承了先輩們效忠國家、崇法務實的天職，願為族群融合、台灣發展與兩岸和平，扮演更積極角色，一起為歷史作見證。

「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」講座涵蓋三大議題，首先登場的是「外省族群對國家的貢獻：以空軍為例」，由前新聞局長鍾琴主持、葛光越將軍主講。葛光越說，1949年政府遷臺，軍力全面退縮，所幸金門823砲戰及空軍溫州灣上空的空戰勝出，才奠定臺灣得以生存的基石，開展政治改革成為民主國家。

眷村嘉年華活動第二天下午舉辦「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」講座，葛光越將軍談到當年空軍遷台的歷史點滴。(圖片來源：高雄市國軍眷村文化發展協會提供)

「1949：新中國與新台灣的交會」則由全國眷村文化聯盟理事長謝小韞主持、楊儒賓教授主講，以歷史眼光看待1949年。楊儒賓認為，1949是百年來中國史與台灣史最奇特的連結，是台灣史最光輝的時刻，也是中國近代史最獨特的展現。

最後，由前外交官介文汲主持、雷倩博士主講「當前美中台關係與兩岸未來」，期盼兩岸和平發展，反對戰爭與動盪。當天出席講座的貴賓還包括藍天行動聯盟主席武之璋、前空軍學院院長閻建軍將軍等人。