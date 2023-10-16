現代人生活忙碌，為了省時又省荷包，有些民眾習慣購買大量的蔬果食物，如何良好地保存食材、延長保鮮期，就變成了大課題！永慶慈善基金會特別邀請到食材保存研究家楊賢英開講，以《我把冰箱變財庫！》為題，分享冰箱裡各種食材處理及保存的小技巧，幫助大眾聰明採買食材及縮短煮飯時間的訣竅，讓你省時、省錢又能讓家人吃得健康安心。

擅長各種居家收納妙招的楊賢英，在各大媒體平台分享食材保存術、居家收納點子等生活實用小技能，也常接受各社區大學、婦女會等單位演講邀約，幫助大眾都能成為生活達人，也經營「楊賢英快樂省錢生活」FB粉絲頁，開直播教大眾如何利用手邊工具輕鬆製作食材便利包，將冰箱食材效益最大化，讓小資族、家庭主婦或是無廚藝經驗者，花最少的時間與金錢準備豐富營養的三餐。

楊賢英在《我把冰箱變財庫！》線上講座中，親自示範如何不浪費食材製作法式吐司，從測量食材的份量、後續保存手法一次教到會！之後要食用當早餐或是招待客人，只要從冰箱拿出來加熱一下，就能輕鬆完成一份豐盛的餐點。

此外，楊賢英還將與大眾分享三種必學的「食材包保存術」，讓採買的食材做最完善的處理，避免腐壞而浪費所花的每一塊錢，也將加碼分享如何將食材包組合做變化，烹飪出各種美味的料理，讓自己與家人吃得健康又美麗。楊賢英強調「健康才是人生的財富」，希望大眾能將「食材」當成好朋友，盡量由自己下廚，實際掌握吃進去的油量和鹽量，才能擁有健康的身體。

想了解如何將冰箱食材保存發揮最大功效，楊賢英將傳授最強的保存術及採買心法，手把手教你把冰箱打造成自己的「小財庫」！歡迎有興趣的朋友10/16(一)晚上8點半至好房網YouTube平台免費線上收看。

1016(一)晚上8點半好房網YouTube平台，楊賢英以《我把冰箱變財庫！》為題，分享如何良好地保存冰箱食材和縮短下廚時間，幫你省時、省錢又能讓家人吃得健康。(圖/永慶房產集團提供)

《我把冰箱變財庫！》

主講人：食材保存研究家 楊賢英

講座時間：2023.10.16 (一) 20:30

講座網址： https://youtu.be/Z05MZo0p3Jo

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