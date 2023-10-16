流感疫情來勢洶洶，今年台灣流行的A型流感病毒，無論致死率或致病率均偏高，截至今年9月底，台南市已有24人死亡、73人重症，死亡人數不僅創下5年來最高，甚至比7年以來的登革熱死亡總人數還高。市長黃偉哲今天籲請市民，除了趕快接種流感疫苗外，出入人多的密閉空間也請重新戴上口罩。

黃偉哲還進一步分析，2020年全年流感死亡人數4人、重症40人，2021年全年流感死亡人數1人、重症1人，2022年全年流感死亡人數1人、重症3人，但是今年10月秋冬流感盛行之前，光統計到9月30日止，全市流感死亡人數已高達24人、重症73人，顯示今年的流感疫情十分嚴峻。

衛生局也說，流感疫苗的最佳接種時間，是流感高峰期來臨前的1至2個月；今年流感疫苗從10月2日開打以來，迄今全市已有14萬6736人完成接種，鑑於今年台南市向中央購買52萬劑流感疫苗，只要想施打的市民一定都打得到。

衛生局指出，目前符合第一階段公費流感接種資格的對象，為65歲以上的長者、6個月至3歲的嬰幼兒、醫事人員、國小至高中學生等10類；至於第二階段流感疫苗也將從11月1日起施打，符合資格的對象為50至64歲無高風險慢性病的成人等，符合資格者請盡快到全市400家合約診所及37區衛生所接種。