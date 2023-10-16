海基會近年舉辦「大陸台商投資台灣」考察活動，今年中秋節前夕也移師金門，卻傳出多名台商事先接到各地台辦系統致電關切，被解讀是阻擋台商回台投資。對此，行政院副院長鄭文燦16日受訪呼籲，台灣和台商是一體的，政府願意做台商的後盾，對岸也應尊重台商自主判斷，不該有任何政治力扭曲跟干涉。

有媒體報導指出，有18位中國重量級台商協會會長被各地台辦系統打電話關切，告知不能參加金門考察活動，力阻台商回台投資，似乎有意利用台商介選。

對此，鄭文燦下午出席「文協獎章頒獎典禮」前接受媒體聯訪指出，台商在中國大陸、台灣或東南亞國家投資都有一定考量，而政府推出投資台灣三大方案後，已有2兆1000億元的資金回流台灣，尤其是在高階製造、研發人才培育方面，台商回流都是個明顯趨勢。

鄭文燦強調，麼台商跟台灣是一體的，政府願意作為台商家園和後盾，所以台商的自主判斷應該得到最充分的支持，任何政治力的扭曲跟干涉都是不應該的。