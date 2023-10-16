大陸有「世界工廠」之稱號，但近年受到陸美關係緊繃影響，其他國家想趁機取代其地位，根據華爾街日報報導，墨西哥、印度和越南在爭奪大陸世界工廠寶座的競爭中，正面臨著一個強大的對手，因為大陸廣闊的內陸地區仍具有巨大優勢。

報導指出，大陸繁華的沿海地區受到美國關稅影響，工廠成本跟著被推高，位在這些地區的工廠確實正在遷移，但目的地並非其他海外國家，大陸內陸省份的出口因此蓬勃發展，那些試圖挑戰大陸製造業霸主地位的國家，出口加速態勢也顯得相形見絀。

報導提到，大陸的內陸地區進一步發展，將有助於大陸鞏固其在全球製造業中的主導地位，哈佛大學甘迺迪學院經濟學家漢森（Gordon Hanson）預期，在可預見的未來，大陸仍是全球製造業的主要參與者。

數據提供商司爾亞司數據資訊有限公司（CEIC）編制的官方數據顯示，在截至今年8月的12個月裡，大陸中西部15個省份的出口累計增加94%，出口總額已達到6300億美元，比印度同期的4250億美元、墨西哥的5900億美元和越南的3460億美元還高。

值得關注的是，雖然許多企業對大陸以外的其他製造基地興趣大增，但大陸內陸地區的出口成長速度接近翻倍。反觀自2018年初以來，印度出口只成長41％，墨西哥的出口成長43％，越南的出口成長56％。

報導稱，大陸內陸地區的優勢在於成本更低，總部位於紐約和大陸的時尚品牌Commerse，該公司的供應鏈主管Ray Zhou說，從2022年下半年開始，已將生產從沿海地區轉移大陸。Ray Zhou提到，目前約有一半的機器縫製工作由位在大陸內陸的工廠完成，在內陸生產服裝整體勞動力成本比廣州等沿海地區低約30%。

至於為何大陸能穩坐世界工廠寶座？報導分析，大陸在各種商品的生產製造中占有絕對優勢，這代表著，在大陸工人平均工資上升的同時，大陸的工廠仍有能力壓低整體成本。此外，大陸工廠還受益於國內銀行提供的低息貸款，以及有眾多供應商，能夠提供幾乎所有你能想到的零件和原材料。