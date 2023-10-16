桃園市遭爆料近期接獲多起老師遭學生攻擊到受傷的案件，校方只能勸導及輔導，但家長配合度低、不願帶回家管教，無人正視受害老師的心中陰影，今天公布老師的診斷書及受傷照片，盼能呼籲各界正視校園暴力。教育局回應，個案皆已安排入校訪視輔導，學校可視情形彈性安置、抽離學生等，優先維護校內師生人身安全。

桃園市教師會副理事長張瓊方表示，有體型壯碩的男高中生因情緒起伏大，嚷嚷著要打人，瘦弱的女老師出聲制止卻淪為「肉盾」挨打，導致身上手臂有多處傷痕，還有名男學生也是因情緒失控就打了男教職員，導致男教職員身上多處擦傷。另有名男高中生持原子筆刺向男老師的眼睛，還好男老師反應快有閃開，否則後果不堪設想。

張瓊方說，多數老師並不會因為受傷就向學生提告或求償，但心中陰影卻難以抹滅，希望大眾可以重視發生在教職員身上的校園暴力，目前有2個訴求，第1點應成立緊急安置所，讓短期沒辦法冷靜、恢復的學生有安置所隔開，避免在此期間傷害教職員或是同學，第2點應給予學校支援成為教育人員後盾，另也呼籲中央應補法的不足，形塑安全的校園環境。

對此教育局副局長賴銀奎回應，針對學生情緒行為致校園衝突事件，皆已安排桃園市特殊教育輔導團入校進行個案訪視輔導，並依學校評估需求，補助助理人員及因應學生情緒高張時暫時性彈性課程鐘點費用，讓學校得視學生情形彈性安置、抽離學生及調配所需人力，以優先維護校內師生人身安全。

賴銀奎說，倘若學生在校有干擾、攻擊他人等偏差行為，將視學校需求專案補助學校外聘輔導人力經費，以利學校聘請人力協助支援突發事件。另學校有編制專任輔導教師，依其個別化需求訂定輔導方案或計畫，提供諮詢、個別諮商及小團體輔導等措施，並提供評估轉介機制，進行個案管理及輔導。針對有精神病理及適應不良的學生個案，有學生輔導諮商中心能提供心理衛生諮詢服務、專業醫師諮詢，共同擬定進而提供合宜有效的輔導策略。

賴銀奎還說，如若教師依法執行職務涉訟有延聘律師費用需求，均可依「教師因公涉訟輔助辦法」向教育局申請經費補助。此外，教育局也有委請國立台北教育大學辦理桃園市教師支持方案，提供老師們穩定身心健康的諮商、諮詢服務外，也辦理各種研習課程，從自我照顧到專業知能培養，滿足教師們不同面向的需求。

賴銀奎強調，教育局將持續規畫相關培訓研習，加強教師輔導知能，專案補助學校人力或課程經費，以落實學校3級輔導機制運作，共同維護師生的校園安全，另有關提及修法的議題，教育局也將函請教育部研議修訂法規。