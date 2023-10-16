台北市一名退休警官阿周（化名）婚外出軌美容院女子曉雲（化名），遭同為警官的妻子目睹二人甜蜜出遊，阿周甚至還多次撫摸曉雲屁股，相約去女方住處洗澡。高妻逮住雙雙偷吃的鐵證，憤而提告求償2百萬元。士林地院審理時，審酌並無證據顯示曉雲得知阿周為已婚人士，因此判處免賠，至於人夫阿周則因侵害配偶權須賠10萬元。可上訴。

根據判決書，高妻控訴丈夫阿周偷吃於美甲工作坊上班的曉雲，從其提供錄音中也可聽見二人以「親愛的」、「寶貝」親密互稱。去年5月5日，高妻更全程目睹曉雲不僅環勾阿周手臂，更依偎於其懷中，阿周還伸手溫柔撫摸曉雲的耳朵、臀部等私密部位，甚至前往曉雲住處共進鴛鴦浴，令高妻痛苦不已，為此憤而提告。

阿周辯稱，他確實有至曉雲的工作室按摩放鬆，並坦承曾經向對方說過「再幫我搓搓背就好」、「我們在一起洗澡也好一起睡覺也好」，但卻強調並未到曉雲住處過夜，二人只是普通朋友，自己也曾遭對方拒絕。

曉雲表示，她僅將阿周視為普通顧客，當時是害怕失去客源，因此才答應與阿周共進晚餐，此純屬業務上的應酬，晚餐後續即各自返家，且她並知悉阿周為已婚人士。

士林地院審理時，依據錄音片段、阿周察覺高妻錄下其邀約曉雲共進鴛鴦浴時，曾對朋友表示「一起洗澡又沒有一起做」、「我們在一起洗澡也好一起睡覺也好，那我們沒有做那個事啊」。

法官認為，雖無證據顯示阿周與曉雲發生性行為，但根據二人親密對話，且阿偉於出遊期間多次環抱、撫摸曉雲屁股，判斷若無交往，一般成年人豈可能有多次親密對話及互動，最終認定阿周侵害配偶權。

士林地院審酌，高妻身為警官，年收入百萬，阿周則為退休警官，原年收百萬元、名下無財產，另綜合二人身份地位、學歷及經濟等情狀；法官考量，高妻曾對阿周講語多輕蔑、鄙視，以「畜生」、「腦殘」謾罵，同時無法證明曉云已知阿周已婚，最終判她免賠。可上訴。