浴室水垢是許多家庭在清潔時的困擾，不僅影響美觀，還會對環境衛生造成影響。除了透過化學清潔劑清除外，有沒有什麼無毒又有效的清潔妙方？對此，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈公開自家除浴室水垢妙招，只要善用牙膏和檸檬酸，就能有效解決浴室水龍頭及玻璃門上的水垢。

譚敦慈在《健康2.0》頻道上分享如何清除浴室頑固水垢。首先針對水龍頭水垢方面，她表示，其實只要拿起舊牙刷、擠點牙膏，再沾取一點檸檬酸，接著去刷水龍頭上的水垢處，其習慣是整個都刷一遍。另外，有些人認為用洗澡巾效果也不錯，但牙刷的好處是所有細縫都能碰觸得到。

最後刷完，譚敦慈提醒，切記不要馬上用水清掉，可稍微停留5分鐘，再用濕布把水龍頭擦一遍，就會使原本白霧狀的表面變得光亮。

至於浴室玻璃門上的水垢該怎麼清除？譚敦慈說明，可以把廚房紙巾沾食用醋，再貼上玻璃門停留一晚，然後用乾淨的布擦拭就可清掉水垢，但缺點就是味道比較重。她建議更好的做法是，可將檸檬酸與水用1比10比例調配，再用廚房紙巾沾濕後貼上玻璃，隔天用水沖掉即可。

譚敦慈補充，日常想要預防浴室玻璃門水垢出現，每次洗澡後可先用刮刀去除水漬，並用科技海棉擦拭玻璃，就能有效解決此困擾。她還提到，也有人建議可加一點潤絲精，比較不容易卡皂垢。