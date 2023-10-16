「零信任數位認證」已成為資安主流趨勢，身分辨識更是零信任網路架構的關鍵環節，企業及各國政府皆積極推動「零信任策略」。全景軟體在身分認證市場已深耕廿餘年，客戶多為政府機構、金融與科技產業等龍頭企業，有望受惠企業數位轉型契機，創造營運佳績。

全景軟體成立於1998年，為緯創(3231)集團旗下的資安軟體公司，主要產品及服務涵蓋技術領先的「零信任數位認證系統」、科技金融資安解決方案以及數位轉型應用三大領域，客戶包括金融、醫療、科技等產業及政府機關。隨著網路資安防護已成為全球大趨勢，全景軟體也攜手跨國企業佈局國際市場，營運表現被市場寄予厚望。

全景軟體總經理楊文和表示，公司專注於「資訊安全」及「人事物的認證」，擁有豐厚的實戰經驗，所有軟體皆為自主研發。目前公司提供系統化、多樣性的資安產品解決方案，協助各產業及政府建構「零信任環境」，目前已獲逾百家企業採用，尤其在本國銀行服務涵蓋率更高達9成，成為協助客戶迎向數位金融轉型的重要推手。全景軟體不僅滿足客戶需求更不斷探索和發展更多高效、安全的技術，同時確保使用者的資料和隱私。