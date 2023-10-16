藍白合終於開始談，中廣董事長趙少康表示，雖然暫時在「如何選出最強候選人」的方式卡關，讓大家的心情七上八下。不過，兩個原本缺乏互信的黨要在短時間開始談合作，初期相互試探、衝突本來就難免，沒人期待可以一帆風順。雙方秉持誠意，下定決心，「藍白一定可以合」。

趙少康說，這次兩黨協商他沒有參與，但是他四年前曾經向國民黨時任主席吳敦義建議採取「開放式民主初選」的往事，「先辯論再投票」是美式初選的做法，是他一向的主張，因為透過政策辯論與競爭，才能選出真正具競爭力的候選人，還能擴大宣傳與造勢，實現政黨輪替的民意。

趙少康指出，藍白已經同意先舉辦3場辯論，是個好的開始，只要下定合作的決心，以開放的心胸推動後續協商，一定可以達成合作目標。

趙少康說，民主初選在國外已經實施很多年，沒有窒礙之處，過去新黨也用過，過程中雖然有爭端，但操作問題不該掩蓋制度本身的理想性和實用性。

趙少康認為，談判中的放話、耍狠都是過程，無論是國民黨提出的「開放式民主初選」或民眾黨堅持的民調，都還可以磨合，關鍵仍是雙方在政黨輪替、執政聯盟勝選的大目標下，心存合作的誠意，才是基層選民最期待看到的。