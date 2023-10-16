都說要遠離是非，但有時未必能躲過！《搜狐網》盤點十二星座性格，其中巨蟹、雙魚、天蠍特別容易招黑，他們之所以招惹是非，不是心太軟，就是太能忍，或是看起來心機重造成的。

▌巨蟹座

巨蟹是不願招惹是非的人，平時總是躲得遠遠的，不願和別人發生爭吵。有時就算別人惹到了他們，也會選擇忍耐，不願意發生更大衝突，希望用讓步換來自己的安寧，可是事情總是事與願違，有時巨蟹因為心軟，一味忍讓退縮，只會讓對方更加肆無忌憚，導致無妄之災落到頭上。

▌雙魚座

雙魚內心軟弱，即使遇到了什麼事情也是能忍就忍，不會輕易地和別人翻臉。有時候雖然心裡有一些抱怨，滿臉的不高興，可是不會有什麼過激的行為，大不了以後見面躲得遠遠的。雖然雙魚座已經非常能忍了，可是還是惹得是非上門，其實有時雙魚態度強硬一些，才能躲避是非。

▌天蠍座

人是視覺動物，喜歡憑感覺做事，有時看對方老實，就會卸下心防，相反的，看起來不太友善的人，比如為人沉默，心機有點重的天蠍們，總是無緣無故被人冤枉，給自己帶來很多麻煩，這是天蠍心機很重的形象帶來的壞處。