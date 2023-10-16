國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜的競辦執行長金溥聰昨（15）日更隔空互槓。對此，政論節目《大新聞大爆卦》今針對若藍白破局誰要負起最大責任一事進行網路調查，其中有44％網友認為是國民黨主席朱立倫，另外也有39％點名柯文哲。

國民黨與民眾黨14日舉行藍白合「會前會」，雙方派出金溥聰、柯辦總幹事黃珊珊對談，但於推出在野最強候選人的方式上，金溥聰主張民主初選，黃則擔憂會有不當動員，雙方未能達成共識。

對此，柯文哲昨狠酸侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」，更點名金溥聰故意提很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算。而金溥聰則親上火線回擊，並重申「開放式民主初選」才是最直接的評比方式，避免全民調易受外部因素干擾的狀況。金溥聰強調，怎樣才是最好的方式，並非一次會議可決定，誠心希望雙方可以繼續會談。

《大新聞大爆卦》今針對「柯昨日火力全開，連丟『讓給你選也選不上』、『國民黨多頭馬車』，你覺得藍白破局誰要負起最大責任？」進行調查，經過一小時調查後，已有逾5千名網友投票，其中有44％認為是國民黨主席朱立倫、39％認為是柯文哲、11％認為是金溥聰，另外也有6％認為是黃珊珊。