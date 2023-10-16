備受矚目的藍白合「會前會」日前落幕，但雙方卻因在總統人選如何產出一事上堅持己見，陷入互罵的僵局。對此，前立委郭正亮指出，萬一第2次藍白會前會又破局，屆時場面恐會很難看，因此，國民黨應盡快做到「說明民主初選如何執行」、「搭檔選立院正副院長」，另建議藍白雙方「更換談判代表」，讓侯柯上場直接對談。

民眾黨總統參選人柯文哲昨（15）日批侯辦執行長金溥聰「沒打算合作」，才會提出民主初選想展現地方組織實力；金則質疑，柯說翻臉就翻臉；另金溥聰也爆料，本來有提到第2次藍白合會前會的時間是在明天，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今稍早則回應此為傳達上錯誤。雙方你來我往，藍白合看似瀕臨破局。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，由於時間緊迫，國民黨首先應該要做的，是趕快說明「民主初選」如何執行，因為若不這麼做，不只柯文哲會有意見，民進黨更可能藉機介入。

其次，郭正亮表認為藍白雙方應更換談判代表，「讓侯友宜和柯文哲直接對談」，因為換代表常會有不同的效果；第3，如果藍白合作，在立院過半的機會很大，因此雙方應搭檔選立院正副院長，萬一總統談判破局，就開放各自的立委參選人之間互相站台。

郭正亮最後也建議，國民黨應想辦法讓柯文哲、或是柯競辦總幹事黃珊珊，去幫藍營區域立委參選人站台。他解釋，由於民眾黨在全台各縣市至少都有10%的選票，但大部分的選區都沒有民眾黨籍立委參選人，且白營選民平常不太在意藍營立委選將的動態，此外，不少藍營區域立委的知名度較低，柯、黃的站台，可能會激發白營支持者投立委票。

郭正亮指出，這些措施都是在「損害控制」，因為藍白第2次「會前會」萬一再度破局，到時候就是在比究責了，雙方情緒恐會非常不好，且現在藍白人士已開始在網路上互相指責，因此，應提前為最糟情況作準備，至少讓雙方可在立委選舉成功合作，總不能因各自的情緒，最後讓民進黨總統參選人賴清德漁翁得利。