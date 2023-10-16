農業部林業及自然保育署新竹分署將於今年12月16日開放森林護管員甄試，初任森林護管員每月薪酬新台幣3萬1130元起，工作包涵森林資源管理、森林保護、林地管理等。

林業署表示，森林護管員從事森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定等相關工作，並以各年度森林護管員僱用計畫表所訂工作項目為準。

林業署表示指出，初任森林護管員每月薪酬新台幣3萬1130元起，依相關考核規定逐級晉升最高可至4萬6695元；如服務於高山或偏遠地區則相對提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費，並享有年終工作獎金，依規給予勞健保、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等福利。

林業署指出，本次甄試術科測驗的負重跑走距離為1500公尺，仍採自行負重20公斤之負重背心（可背、抱、扛、提），男生應於12分鐘內、女生於13分30秒內走完或跑完。