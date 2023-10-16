2年一度的全國運動會將於本月21日在台南市登場，雲林縣代表隊16日由副縣長謝淑亞授旗，雲林代表隊共478人，包括隊職員及觀摩團179人、運動員299人，將參加21項競賽種類，選手們個個蓄勢待發，期待「雲林上場、精彩飛揚、挑戰自我、超越極限」。

上屆全國運在新北市舉辦，雲林縣代表隊共拿下7金5銀10銅，目前雲林有「績優選手表揚機制及優秀運動選手奪牌培訓獎助金計畫」，各單項全力集訓中，有希望奪牌選手積極加強練習，保持最佳狀態，希望今年全國運能再造佳績，為雲林與自己爭取榮耀。

謝淑亞勉勵選手，大家要秉持著「養兵千日，用在一時」信念，發揮雲林在地精神，全力以赴，奪得更多獎牌。雲林縣政府一向重視運動風氣的推動，在專業訓練方面落實運動選手4級銜接制度，同時鼓勵民眾多從事運動，推動「一鄉鎮一運動公園」政策，打造雲林成為健康幸福的運動城市。

謝淑亞說，近年雲林縣增加選手的參賽補助經費、績優教練暨選手的獎勵金，以及績優運動選手奪牌培訓獎助金計畫，讓雲林縣運動選手於就學期間能夠全心訓練，安心追求卓越表現，進而達成提升國際運動賽事競爭力的目標。

112年全運會雲林縣代表隊運動員299人，將參加21項競賽。縣府加強對優秀選手的獎勵機制，將優秀人才留在雲林，讓他們為縣爭光後，可以奉獻所長、傳承經驗，讓雲林體育永續發光發熱。

謝淑亞指出，雲林歷年運動成績亮眼，從田徑傳奇李福恩、羽球球王李謀周，到新世代的陳彥博、陳奎儒、李晴晴、鄭竹玲、楊睿萱，都是體壇菁英，期許選手們能再造巔峰，突破去年成績，也希望選手們努力奮鬥拚搏的精神，可以一直傳承下去。