2024總統、立委大選進入最後3個月，選情逐漸白熱化。根據《CNEWS匯流新聞網》今(16日)公布的最新民調，結果顯示，不論是市話併手機民調，或是純市話民調，民進黨統參選人賴清德仍持續居首，民眾黨參選人柯文哲其次，國民黨參選人侯友宜略為上升但仍排第三；不過在純市話調查上，侯柯再度拉近。

該民調結果顯示，在市話併手機的2062份大樣本調查上，民進黨持續賴清德居首，獲得29.7%選民支持，柯文哲則以27.7%支持率排名度二，侯友宜獲得16.2%民眾支持，居第三；郭台銘則獲得11.7%支持，排第四，另有14.7%未表態。

至於純市話來看，在此次民調中，重新計算1051份純市話後，賴清德以34.8%居首，柯文哲則獲得20.4%排名居次，侯友宜本週支持率以19.6%位列第三，與柯文哲再度拉近；郭台銘支持率8.9%，另有16.3%未表態。

該民調由CNEWS匯流新聞網民調中心採用電話調查方式執行，調查日期為10月13日至14日晚間，以電話訪問調查方式進行，採市內電話與行動電話同步進行，調查對象為戶籍在臺閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾，共計完成2062份有效樣本，其中市內電話完成1051份，行動電話完成1011份。抽樣誤差在95%信心水準下，市話合併手機調查為正負2.16個百分點。