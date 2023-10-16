先前突然遭到T1聯盟理事會取消新球季參賽資格，也無法確認能否參加東南亞籃球聯賽(ABL)的台中太陽，16日突然發布新聞稿確定解散，目前除了總經理汪蔚傑早已離隊前往大陸WCBA執教，剩下的本土球員恐怕面臨暫時失業命運，只能看接下來是否還有T1聯盟或PLG球隊願意招募他們了。

以下是台中太陽新聞稿內容，「致各位球員、教練、工作人員以及支持我們的球迷：

我們很遺憾地宣布，我們的球隊決定解散。這是一個非常艱難的決定，我們知道這對所有人都是一個巨大的打擊。

做為T1 LEAGUE(社團法人台灣頂級職業籃球大聯盟)創始球隊之一，我們的球隊曾打出許多精彩的比賽，也獲得許多球迷的支持和喜愛。然而，我們卻遭遇到了聯盟的不公平對待，肆意地取消我們的參賽資格，罔顧所有全體隊職員的工作機會及家庭，讓我們感到非常無奈和失望。

雖然球隊積極爭取其他聯賽，但目前ABL也尚未確認下一賽季的開始時間和參賽隊伍，讓我們陷入了更大的不確定性和困境。

在這種情況下，公司方面也不希望耽誤球員的未來發展，因此決定解散球隊，讓球員有更多的選擇和機會，公司也會個別請全體隊職員前來商討後續事宜。

我們對於這一決定感到非常抱歉，也感謝各位在過去幾年中對於球隊的貢獻和支持。我們希望各位能夠理解我們的處境，並祝福各位未來一切順利。

震傑體育娛樂股份有限公司 敬上」