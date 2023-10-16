台灣聯合大學系統10月14日舉行20周年慶暨新書發表會，會中並表揚對台灣聯大校務有貢獻的團體及個人，信義企業集團創辦人周俊吉支持信義榮譽講座，邀請具國際聲望或特殊學術成就者主持講學及研究，更重視培養下一代科學家的誠信與正直倫理風範而獲獎，同場獲獎還有聯電、溫世仁基金會。

台灣聯合大學系統校長陳力俊表示，台灣聯合大學系統為中央、清華、陽明交通、政治4所研究型國立大學，為了因應教育國際化而成立，多年來行政資源、教務、學務、國際資源優化整合，都有一定成績，也成功提升教育品質，過程中也得到許多貴人相助，尤其信義房屋創辦人周俊吉講「信義」，支持學術倫理推動與研究，也增加台灣學術在國際的能見度。

周俊吉表示，2007年台灣聯合大學系統曾志朗校長，得知信義房屋在推動企業倫理教育，雙方一拍即合，很快設立信義榮譽獎座。並順利將學術倫理在四校推動，後續也獲得教育部重視，全國有100多所大學將學術倫理列為必修課程，樂見倫理教育開枝散葉 有更大影響力，對於國家與社會有更大的貢獻。

信義榮譽講座為2008-2013年共五年計畫，規劃基礎研究、工程科技、環境科學與永續發展、醫學及生物科技、人文社會科學五大領域，每年輪流聘任不同研究專業領域的大師擔任榮譽學術講座，例如第一位信義榮譽講座教授為黃達夫醫學教育促進基金會黃達夫教授，舉辦師資修習營邀請專家學者主持講學與探討研究倫理，包括人體試驗規範、實驗動物規範等倫理議題，希望教導師生在追求學術成就之餘，也能秉持誠信正直的學術倫理素養。

周俊吉表示，作為台灣推廣企業倫理的先行者，早在2012年信義房屋即與政大商學院合作成立信義書院推廣企業倫理，從最初師資不足、沒有教材、學生也興趣缺缺，一路努力讓企業倫理成為政大商學院全院共同的必修課並發揮影響力、擴及到全台大專院校，競相開設有關企業倫理、企業社會責任、永續發展的相關課程。

信義房屋表示，支持信義榮譽講座的初衷，希望將企業倫理融入高等教育，學生具備倫理意識，無論未來在何領域就業或創業，甚至成為領導階層，都能合宜對待利害關係人，讓社會更加美好。