拜登在CBS節目「60分鐘」（60 Minutes）這段上周四錄製的訪談中表示，應該要有一個巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority），需要有一條通往巴勒斯坦國的道路。

從歷史上看，美國一直是以色列最大的盟友之一，但它也支持「兩國」解決方案，也就是在以色列旁邊建立一個獨立的巴勒斯坦國。

但幾十年來，以色列和巴勒斯坦一直難以共存，其中一個主要的原因是雙方對主張擁有「聖地」耶路撒冷。巴勒斯坦人和以色列人都將耶路撒冷作為自己的首都。

歷任美國總統都曾試圖在中東談出一個「兩國」解決方案。拜登在訪談中表示，雖然哈馬斯應該被消滅，但該組織並不代表所有巴勒斯坦人民。他並強調，以色列再次佔領加薩將是一個錯誤。

在周日稍早前的NBC節目訪談中，白宮國家安全顧問蘇利文也同樣呼籲保護無辜的平民，「我們當中有許多與該殘酷恐怖組織無關的巴勒斯坦人，他們是加薩絕大多數的人，他們應擁有尊嚴，他們應該得到安全與保障」。