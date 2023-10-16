10月除息戰開打，總計12檔股票ETF將於10/19~10/24展開除息，有5檔年化殖利率超過6%，其中，以人氣王復華台灣科技優息(00929)為最佳，年化殖利率約7.53%，第二名及第三名依序為國泰台灣領袖50(00922)的6.94%，以及FT臺灣SMART (00905)的6.78%。

時序進入10月，ETF市場依然熱鬧滾滾，月初以來至10/10，僅5個交易日，淨申購金額達381.4億元，受益人數也增加近7萬人，尤其本月將有元大高股息(0056)、復華台灣科技優息(00929)兩大天王即將除息，買氣可望再增溫。

本月除息之股票ETF中，多數年化殖利率超過5%，足以媲美高股息ETF年均配息率。其中，00929表現最為優異，已連續4個月配發0.11元，配息相當穩定，以10/13收盤價估算，單次股息殖利率為0.63%，年化殖利率約7.53%，近3個月累積報酬率達12.3%，摘下年化殖利率及績效雙冠王。

至於0056，今年5月宣布由年配改為季配，今年總計配息兩次(7月及10月)，全年共配出2.2元，年化殖利率約6.16%；其餘如國泰台灣領袖50(00922)、FT臺灣SMART (00905)、元大高股息(0056)、永豐台灣ESG(00888)等3檔，年化殖利率也超過6%。

10月股票ETF配息與績效表現

資料來源：CMoney，資料日期：2023/10/13

12檔除息ETF中，國泰台灣領袖50(00922)、富邦臺灣優質高息(00730)、永豐優息存股(00907)等10檔，除息日均為10/19，最後買進日為10/18；新光臺灣半導體30(00904)除息日則為10/23，最後買進日為10/20。

重頭戲則是今年ETF界的超跑-復華台灣科技優息(00929)，除息日為10/24，投資人最晚於10/23前持有或買進，即可參與此次除息。由於00929自掛牌以來，買氣高燒不退，即使是除息過後的淡季，依然吸引投資人搶進，近三周受益人數就大增超過10萬人，規模也快速膨脹至近900億元。預估10/24除息前，吸金力更強，最快11月有機會達到千金級規模，可望再次寫下國內ETF新里程碑。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。