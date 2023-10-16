太空人在美聯冠軍賽首戰0比2不敵遊騎兵，總教練貝克（Dusty Baker）並不擔心，他還說如果一定要輸，最好也是輸掉G1而不是中間的比賽（七戰四勝制）。「這支球隊是我碰過最能夠向前看的，而且我們明天還要對付更難纏的投手艾沃迪（Nathan Eovaldi），同時我們也有很厲害的投手瓦德茲（Framber Valdez）。」

遊騎兵先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、中繼投手查普曼（Aroldis Chapman）碰巧以前都是洋基投手，太空人是他們的老對手了。此戰蒙哥馬利面臨第4局滿壘危機，自行以三振解圍。查普曼更是險些重演2017年、2019年季後賽的慘劇，太空人艾爾圖維（Jose Altuve）在2019年美聯冠軍賽G6對查普曼敲出再見轟，一棒淘汰洋基，查普曼當時齜牙瞪眼的表情令球迷印象深刻。

此戰是太空人猛將布瑞格曼（Alex Bregman）第8局差點敲出追平轟，這球即使沒有出牆也是有打點的二壘打，查普曼幸運靠著「神隊友」卡特（Evan Carter）美技接殺逃過一劫。布瑞格曼賽後說：「季後賽每個對手都是強敵，當然我們也很強，明天我們會準備好的。」

過去七戰四勝搶下首勝的球隊，最終勝出率64%，太空人投手韋藍德（Justin Verlander）說：「我們去年（太空人）也輸掉世界大賽G1，我們現在就是被揍了一拳，重點在於我們要如何還擊？」