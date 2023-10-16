台中警第一分局民權派出所警員陸昀佑、曾品崴，日前（5日）下午5時許，發現在派出所前，有民眾車輛駕駛到一半突冒煙起火，員警立即拿滅火器前往協助，同時請所內其他同仁協助交管。

當時正值下班交通尖峰時段車流量大，為避免交通事故之發生，員警現場執行交通疏導以避免後方來車追撞，並持滅火器緊急將火勢撲滅後，將車輛移置路旁，順利化解一場路口驚魂記。

據了解，陳姓男子（45歲）駕駛自小貨車欲返回公司，行經上述路段時，經後方車輛駕駛下車提醒陳男：「你的車底在冒煙！」

陳男趕緊熄火停車，立即下車並打警示燈以提醒後方來車，陳男試圖向鄰近超商借用滅火器滅火，但火勢迅速蔓延越燒越大，因該處為交通幹道，且正值交通尖峰時間往來車流量大。

所幸派出所就在附近，員警立即趕赴現場並持滅火器協助滅火，並協助陳男聯繫拖吊車將車輛移置安全處所，隨後由消防人員持續灑水降溫，也讓原先慌張失措的陳男放下心中的大石頭，並不斷向員警表示：「謝謝你們，有你們真好」。

第一分局分局長吳燕山在此呼籲，平時應注意車輛保養，行車前亦應檢查五油四燈三水，另車輛如發生車輛故障或拋錨，應在車後擺放警示標誌，如有造成交通阻塞之情形，可撥打110請求協助。