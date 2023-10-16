立法院長游錫堃今日接見美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen）及超過十位國際人權鬥士。民進黨立委范雲轉述，哈佛森會中分享首次來台經驗，當時是前總統馬英九執政時期，馬在他演講前特別叮嚀「盡量不要批評中國政府」，但他反而批評過多，馬便當即離場，連駕駛和住宿都被撤，讓她直呼真是台灣民主之恥。

范雲會後指出，哈佛森今日表示這是他第5次來臺灣，第一次來臺灣時，是在馬政府時期。當時馬在演講前特別叮嚀哈佛森「盡量不要批評中國政府」，但對方聽了決定回旅館修改講稿時，特別增加了更多批判中國政府的言論。結果，演講到一半，馬總統聽了，立刻帶隊離開。

范雲轉述，那場演講結束後，原本政府派來接送的司機告訴哈佛森，臨時有其他任務不能載他，請自己坐計程車回飯店，而抵達飯店後，哈佛森的行李竟已全數被清出房間，櫃檯告訴他「你已經被退房了」。

范雲表示，自己當場為他當年收到的待遇致歉，也表達這真是台灣民主之恥。她認為這故事令人震驚，丟臉丟到國際，這是馬英九的人權水準？看來，國民黨一脈相承的下跪中共行為，綿延不絕。幸好，當前的民主不會再有如此荒謬的景象發生。「我誠心希望，我們努力爭取的民主、自由、人權，要繼續維持下去。」