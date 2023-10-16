正統鹿耳門聖母廟要作為2024年元宵紙春牛的原型骨架完成，台南市長黃偉哲（最後第二排左七）16日貼上首片宣紙作為第一層牛皮。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟16日在廟內舉辦紙春牛開糊活動，一個上午已完成春牛大致外型。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟每年搶春牛活動吸引數十萬人爭睹，甚至引發鬥毆，廟方今年決定「自己搶的春牛自作」，16日「開糊」牛皮，台南市長黃偉哲貼上首片宣紙，現場500名學童陸續動手，紙春牛外觀大致成形，預計明年1月春牛完工，展開「入寶」儀式。

聖母廟每年元宵節迎春牛、迓春牛、鞭春牛、搶春牛系列活動成為台南市定民俗，今年廟方請糊紙藝術保存者兼道長吳文進在廟內全程教學，開放民眾報名參加，教導從綁牛骨架、糊牛皮等製作春牛過程，「春牛大家搶，也要大家作」。

廟方10月初召開春牛工作坊，號召「萬人糊春牛，人人種福田」，半個月來已有500人參與，完成紙春牛骨架。16日開糊牛皮，黃偉哲貼上第1片宣紙，陸續由5所學校共500名學童為春牛貼上牛皮，一個上午已大致完成春牛外觀，只剩牛頭、牛尾與牛角尚未完成。

廟方表示，春牛身需重複貼上好幾層宣紙，確保堅固不會被戳破，預計11月底糊紙完成，接著進入正常春牛製程，包括按照節氣上色，預計明年1月全部完工，開始「開光入寶」，過程都歡迎民眾報名參與，體驗市定民俗文化。

黃偉哲表示，隨著科技發展，傳統文化式微，期盼透過民俗活動能綿延傳承，保留台南獨有的文化資產。明年是台南建城400年，將與民間團體一起推廣，讓更多人認識到文化古都的文化與宗教。

廟方主委王增榮表示，「萬人糊春牛」已有破千人次參與，開放「糊春牛」教學是希望民眾除了參加春牛各項活動外，學會自己動手製作，保存這項文化，「自己搶的春牛自己作」。