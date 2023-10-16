2013年創立的AsiaYo為國內首間專門線上訂房平台業者，運用線上旅遊業（OTA）優勢突破諸多傳統困境，開創線上訂房市場大幅成長。因應疫情解封後的全球旅遊市場復甦年，AsiaYo將拓展多元產品業務，進一步發揮科技旅遊平台優勢。

因應每年12月至隔年3月登場的日韓滑雪季，AsiaYo首推最便利的「全包式方案」，包括來回機票、住宿、雪具及中文教練陪同，地點則精選日本東北、北海道、新潟、長野等地知名滑雪場，韓國則精選最知名的江原道雪場，並介紹各大雪場特色及適合程度。

此外，AsiaYo也和日本觀光單位，針對旅客熟悉的京都、大阪、神戶、奈良等關西地區共同舉辦超划算獨家體驗返現計畫，提供更多值得深入體驗的旅遊地區。運動方面則結合海內外的運動與旅遊全新體驗，讓旅客用不同的方式遊覽當地風情。

AsiaYo行銷長游棨元表示，平台過去以訂房為主要產品業務，多年來投入大量科技工程團隊，開發最人性化的OTA使用介面，希望能最輕易簡便滿足旅客需求，做出與其他業者的差異化行銷，今年將是AsiaYo轉型突破年。

游棨元指出，AsiaYo如今大量運用最新自動化流程系統，在訂房業務的多年實務操作上，以科技取代許多人力流程。未來會將這套科技模式套用在更多\產品發展面向上，讓AsiaYo突破訂房網的框架，提供更多元的旅遊服務。

以嘗試郵輪產品銷售為例，AsiaYo指出，就訂單看來已明顯降低乘客年齡層，目前成果令人滿意。未來將投入大量資源優化升級科技界面，以提供更人性化的服務，持續發揮OTA業者優勢，做出差異化的市場行銷，迎接台灣郵輪市場走向國際化。