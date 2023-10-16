「南港劉德華」黃鐙輝的岳母萁媽，近日在林美秀、阿松的公視《全家有智慧》遇到南港分局的黃巡官，她一見到對方就立刻嘴甜地稱讚對方：「怎麼這麼帥！」林美秀順勢推銷，「讓萁媽照顧很幸福，會寄很多補品給你吃，人很好。」

萁媽一聽就露出害羞表情說：「我33年沒嫁人了」，阿松立刻打斷她說：「你講太快了，人家會怕，晚一點、晚一點。」林美秀也請託黃巡官回去媒合分局裡長得不錯的單身隊友，黃巡官幽默地回答：「這不是我們的服務範圍，不過我回去會注意。」

王中平以老實憨厚形象深植人心，他此次遇上中正第一分局的劉偵查員，林美秀聽聞中正第一分局有一個考驗是從分局跑到總統府，好奇詢問劉偵查員：「妳三千公尺要跑多久？」劉偵查員氣定神閒地回答：「十三分多。」讓所有人瞠目結舌。林美秀話鋒一轉詢問王中平：「中平哥哥如果是你大概會多久跑完？」王中平苦笑地說：「我如果跑得完就已經要偷笑了，時間都不敢算。」雖然體力不如人，但是王中平也以隊長之姿嗆聲：「我對警察很尊重，但是我們『幸福里』要烤肉需要獎金，所以我絕對不會讓你的。」