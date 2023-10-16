中共中央政治局委員、外交部長王毅16日在釣魚臺會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，中俄要深化戰略互信，中方願與俄方一道維護國際公平正義。談及巴以衝突，王毅稱，中方譴責一切傷害平民的行為，當務之急是停火止戰，根本之策是儘快落實「兩國方案」。

根據大陸外交部網站，王毅表示，今年是習近平主席提出一帶一路倡議十周年，具有承前啟後的重要意義。中方將以即將舉行的第三屆一帶一路國際合作高峰論壇為契機，形成更廣泛的國際共識，推動共建一帶一路邁向高品質發展的新階段。

王毅稱，中方讚賞普丁總統高度評價並支持共建一帶一路，歡迎俄方繼續積極參與，為促進共同發展繁榮貢獻力量。明年是俄中建交75周年，雙方要規劃好紀念活動，深化戰略互信，鞏固傳統友誼，促進世代友好。

拉夫羅夫表示，俄中雙邊關係保持積極發展勢頭。俄方期待與中方保持密切戰略溝通，深化各領域務實合作。一帶一路已成為促進國際合作的重要平台，各方踴躍參與，共建一帶一路也助力歐亞大陸互利合作。普丁總統對來華與習近平主席會晤和與會充滿期待，相信本屆高峰論壇將取得圓滿成功。

雙方就加強聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊框架下的合作進行了戰略協調。王毅表示，中方願與俄方一道，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際公平正義；加強上合組織團結協作，積極發出上合聲音。中方支持俄方明年輪值金磚主席國工作，將金磚機制打造為南南合作的主要平台，最廣泛凝聚國際共識，共同維護發展中國家和新興經濟體正當權益。

雙方還就巴以衝突交換了意見。王毅表示，中方譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的作法。聯合國安理會有必要採取行動，大國應發揮積極作用。當務之急是停火止戰，推動雙方回到談判桌前，建立緊急人道救援通道，防止出現更大人道災難。根本之策是儘快落實「兩國方案」，爭取更廣泛共識，推動形成恢復巴勒斯坦民族合法權利的時間表和路線圖。