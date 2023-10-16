在學校內就擁有一座藏書豐富的圖書館，不再是夢想！信義企業集團創辦人周俊吉響應靜思書軒在全台推廣設立「靜思閱讀書軒」的善舉，只要嘉義縣市學校有需求，由信義房屋全數協助相關經費，希望讓每位學子都能享受到豐沛的閱讀資源。今（16）日，周俊吉、嘉義縣長翁章梁也親自出席嘉義縣太保國中靜思閱讀書軒揭幕啟用儀式，與學子一起共讀、體會閱讀的樂趣。

靜思書軒從2017年開始，就陸續在台灣多所學校及監獄內，推廣設置靜思閱讀書軒，每座書軒內都精選500本好書，搭配整潔明亮的空間，希望愛書人都能安靜閱讀、讓善與知識的種子在心中發芽。而周俊吉在看到雜誌中介紹靜思閱讀書軒的文章後，也主動表達響應意願，並已陸續贊助嘉義縣市、南投縣等多所學校成立靜思閱讀書軒。

太保國中與嘉義市僑平國小的靜思閱讀書軒啟用典禮上，兩校都安排學生體驗嶄新的閱讀空間，師生尤其對於書軒內擁有許多剛出版不久的繪本印象深刻，靜思書軒營運長蔡青兒說，為了讓學子能夠讀到好書，從一開始就很用心挑書，包括請出版社推薦，且每年都會補上新的書，雖然工程浩大，卻能讓學生時時讀到最新、最好看的書籍。而僑平國小學童也化身「小小說書人」，向與會貴賓介紹優良好書。

嘉義市僑平國小靜思閱讀書軒今(16日)正式啟用。(圖/信義房屋 提供)

特別親自出席太保國中靜思閱讀書軒啟用的嘉義縣長翁章梁表示，學校有好的閱讀空間十分重要，「人的經驗有限，只有在書的世界是無限的，喜歡讀書就可以看到無限的世界」，這就是看書對人最大的意義，所以，太保國中靜思閱讀書軒啟用後，是嘉義縣第18間，也是信義房屋贊助嘉縣學校的第10間，這要給周俊吉創辦人、慈濟一個掌聲，謝謝所有人的支持與贊助。而嘉義市目前則已經有8間學校在信義房屋支持下，設置了靜思閱讀書軒。

周俊吉則笑說，他自己非常喜愛閱讀、兒子從小也都時常閱讀，還會寫讀書心得報告，所以他也很希望有更多小孩可以喜愛閱讀，當得知靜思閱讀書軒計畫，就很希望能夠協助促成與推動，因此，日前也才會承諾，嘉義縣市學校有需要，都願意贊助成立。

其實，周俊吉過去多次對外透露，閱讀是自己最好的老師，信義房屋走過40餘年，從小微企業走到如今已是房仲上市公司，「書本」扮演不可或缺的角色；信義房屋一向所秉持的企業經營核心理念，「先義後利、以人為本、正向思考」，都是從閱讀中汲取而來的重要觀念。而透過支持學校成立靜思閱讀書軒，更是希望善盡善盡企業社會責任，讓無論都市、偏鄉的學童，都能享有閱讀的資源、有機會開拓視野，真正達到「有信義的地方，就有幸福」。