經濟部16日公布最新統計，據行政院主計總處行業統計分類定義，非酒精飲料業係指從事含酒精成分不超過0.5％飲料製造之行業；其內容大致可分為茶類飲料、運動飲料、礦泉水、碳酸飲料、果蔬汁、咖啡飲料、其他非酒精飲料等產品。我國非酒精飲料業自2015年起產值連續8年正成長，2022年產值達570億元，創歷史新高，年增3.8％。

以產品面觀察，茶類飲料為非酒精飲料業2022年產值創新高之最大推手，運動飲料、礦泉水、碳酸飲料及其他非酒精飲料等亦有貢獻，而咖啡飲料、果蔬汁則是呈現年減。

我國非酒精飲料業產值2023年累計1至7月已達335億元，年增3.6％，各產品中除了其他非酒精飲料因機能性飲料之海外訂單縮減而年減5.9％外，其餘各項飲品皆呈現正成長；在業者持續推出新品及各種促銷活動的帶動下，2023年全年產值可望延續近8年的成長態勢，再創歷史新高紀錄。