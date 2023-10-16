為保障消費者權益，經濟部16日表示，標準檢驗局於2022年10月5日公告修正應施檢驗耐燃建材〔「矽酸鈣板等十項商品」、「石膏板商品」〕之檢驗規定，並給予適當緩衝期，將自2023年11月1日實施。

標準檢驗局說明，耐燃建材主要作為建築物之室內外裝修材料(包含天花板、內外牆裝飾等用途)且具有耐燃性，依其級別可分為耐燃1級、2級及3級。該局自民國84年起已陸續將該等商品納入應施檢驗範圍，要求進口或內銷出廠之耐燃建材皆須經檢驗符合國家標準後，始得於國內市場上販售。本次檢驗規定修正係配合應施檢驗「矽酸鈣板等十項商品」及「石膏板商品」之檢驗標準改版，俾與國際相關規範接軌，同時因應實務需求修正檢驗方式，以保障消費者權益及促進產業正常發展。

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒業者及消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖例如附)之商品。有關本次修正之相關檢驗規定資訊已置放於該局網頁之「焦點消息」之「業務公告」項下，網址為http：／／www.bsmi.gov.tw，歡迎各界上網查詢或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。