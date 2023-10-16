2024藍白合「黃金」會前會，民眾黨堅持比民調，國民黨提出比照國外的「民主初選」方式，產生在野最強候選人。對此，資深媒體人謝寒冰認為，國民黨提出開放式民主初選是故意的，並沒打算要實行，且有2大目的。

謝寒冰今（16）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，藍白合會前會本來就不會談出東西，而是製造衝突，雙方將醜話說在前面，把各自矛盾說出來，他認為這是好事，彼此將顧慮、要求的東西先表達出來。

謝寒冰進一步提到，國民黨提出開放式民主初選是故意的，並沒打算要實行，因為不可能實行，且若真的要實質投票，不僅要花很多錢，要設多少點、籌備多久以及資格審查程序等，根本來不及。

謝寒冰認為，國民黨出這招的目的有2個，首先是將對案丟給柯，看柯接不接，國民黨知道柯跟民眾黨不會接，雙方就再慢慢談。另外，謝寒冰認為國民黨想撐到11月初，因侯友宜已開始造勢，若所有造勢都辦完後，氣勢、民調會提升，到時候國民黨便可提出為了大局願意民調的舉動。謝寒冰強調，當彼此民調差距小到誤差範圍內，雙方都會怕，協商空間就大了，「國民黨想營造這樣的態勢」。

針對柯酸侯「不然讓給你選，你也不會上」一事，謝寒冰直言，柯本來就這樣講話，且侯也能以這句酸柯，因事實擺在眼前，無論是誰單獨出來誰都會輸，如今是大家要團結合作，不團結合作一定會輸。