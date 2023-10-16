以色列男子約瑟夫於去年騎機車在台中市涉嫌搶奪吳姓商人，價值10萬元名牌包及70萬元名錶未果後逃逸，一審依強盜未遂罪，判3年6月徒刑；約瑟夫上訴二審稱，母國發生戰爭「為以色列人民而戰」請求解除限制出境、出海禁令，法官認為戰爭返國危險應保全自己服刑，裁定自15日起限制出境、出海8月至明年6月。

檢警調查，來台擔任業務經理的31歲約瑟夫於2021年間在台中市區騎機車時，與開車的吳姓商人起行車糾紛，吳停車搖下車窗與約瑟夫理論，約瑟夫見吳車內有LV名牌包包，起了貪念竟動手搶奪，2人在拉扯時，吳解開安全帶，改以雙手拉住名牌包，卻被約瑟夫拖到副駕駛座，導致吳左手小指、右手中指骨折。

檢警調查，吳姓商人不讓約瑟夫搶走包包硬不放手，約瑟夫用右拳毆打吳左臉部，造成吳的左眼球破裂、左眼球破裂合併水晶體脫位等傷害，左眼鏡片破損，鏡架扭曲變形；就在2人發生爭吵鬥毆時，也讓路邊圍觀目擊者愈來愈多，約瑟夫於是罷手騎機車逃逸。

吳姓商人在一審審理時證稱，當時他開窗後，2人沒有對話，約瑟夫伸手進來，看見那個包就欲拉出去，他一直拉著自己的包包，對方就說「I want your bag」，這幾十秒都是在拉那個包，沒有做別的事，也沒有談到交通問題，而包包放在他的副駕駛座，對方拉住提把。

約瑟夫則辯稱，因吳當時抓住他的右手而且用尖銳物品刺他右手指，情急之下想讓吳鬆手，才隨手抓吳的包包，並不是刻意。他並沒有向吳說「我就是要你的包包」，只有說「拿回你的包包，我不要你的包包」等語。

一審法官認定，約瑟夫來台工作，見吳車上之名牌背包而臨時起意為強盜犯行，遭吳極力反抗未果後，又出拳毆打造成被害人左臉眼部受傷，使其不能抗拒，幸因路旁圍觀民眾聚集方強盜未遂，念來台期間未有其他前科紀錄，判處有期徒刑3年6月。

全案上訴二審，約瑟夫稱以色列近期發生戰爭，包含其母親、姊妹都面臨死亡威脅，其必須返回祖國與家人同在一起，保護自己國家，「為以色列人民而戰」等語，請求解除限制出境、出海禁令等語。

二審認為，以色列既因國際局勢變化而面臨戰爭威脅，一旦任令其出境返國，無異使其身處險境，恐將難以保全日後接受本案審判及執行之順利進行；其辯護人稱，無逃亡意圖、必將返台應訊等，屬個人主觀說法，並無積極事證足以擔保其真實性，難採信，有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8個月到明年6月。