人瑞李徐貴妹（左一）在門口迎接縣長鍾東錦。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長慰訪最高齡男性人瑞賴阿康。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦16日慰訪卓蘭鎮3位百歲人瑞，其中，107歲賴阿康是全縣最高齡的男性人瑞，除致贈敬老禮金1萬元、敬老禮盒，並轉贈總統府滿百人瑞敬老狀、衛福部社會及家庭署金銷片，敬祝他們重陽節快樂。

重陽節將至，縣長鍾東錦本月3日起開始慰訪百歲人瑞後，今天會同縣議員楊恭林、卓蘭鎮長詹錦章、鎮代會副主席詹秉憲、代表、里長等人分別慰訪卓蘭鎮景山里102歲人瑞李徐貴妹、坪林里107歲賴阿康、新榮里101歲詹陳阿鳳，這3位長輩都身體硬朗、精神抖擻、耳聰目明，他們都親自迎接來訪的縣長。

102歲的李徐貴妹在縣長來訪前，還在家裡洗衣服，當她聽到縣長要來探視她時，立即回到房間內換件衣服，趕到門口迎接縣長，她除了生活自理外，還經常到菜園種菜，並自己做飯；最高齡的男性人瑞賴阿康至今還上山種薑和香蕉，砍材回家炊煮，他喜歡吃糥米飯、肥猪肉；今年滿百歲的詹陳阿鳳是卓蘭鎮長詹錦章的母親，喜歡料理、喝咖啡、做甜點，品嚐濃度較高的酒。

鍾東錦指出，3位長輩年輕時都務農，經年累月的勞動，他們的養身之道除了簡樸的生活、保持好心情，主要還是勞動，因此希望長輩們要多動，延緩老化，快樂、健康的生活。

根據苗栗縣府統計，目前有122位百歲人瑞，比去年149位，少了27位，若依人數來看，高壽破百者大多集中在苗栗市、後龍鎮、頭份市及竹南鎮，其中，苗市22位、後龍15位、頭份市12位、竹南12位，全縣最年長的人瑞女性後龍鎮翁薛玉雲108歲、男性卓蘭賴阿康107歲。

今年縣府除致贈百歲人瑞敬老禮金每人1萬元及敬老禮盒外，並轉贈總統府滿百人瑞敬老狀及衛生福利部社會及家庭署金鎖片，祝賀每位人瑞福壽安康，平安喜樂。

另外，今年度縣府也致贈滿80歲長輩重陽禮品健走杖及運動毛巾，結婚滿第60年的鑽石婚夫妻每對禮金3200元，並辦理模範老人、敬老楷模暨鑽石婚楷模表揚活動，希望長輩可以一起吃得好、動得好、活到老，學到老。