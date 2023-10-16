在今年U18世界盃投出身價的中華隊投手孫易磊，確定與日職火腿隊簽約，16日球團為他舉辦加盟記者會，總經理稻葉篤紀親自到場，他誇讚，今年親自到場看過孫易磊投球過後，果然如球探報告所言非常厲害，在投手丘上心臟也夠大顆。

稻葉篤紀透露，火腿隊的國際部球探從孫易磊高二時就開始注意到他，這段時間球探都有持續回報他的狀態，今年親自來台看了孫易磊在U18世界盃時的表現，真的如球探報告所言是很出色的投手。

「他的速球真的非常厲害，在投手丘上心臟也夠大顆，跟打者對決不慌不忙，是球隊非常需要的投手。」稻葉篤紀也提到，孫易磊是火腿隊首位簽下的海外業餘選手，能簽下他感到非常榮幸，火腿與他簽下4年合約，推定簽約金總額9000萬日圓。

稻葉篤紀也提到，看到今天記者會的大陣仗，就知道台灣對孫易磊加盟火腿隊有多重視，「他是台灣的寶貝，希望未來也能把他栽培到在國際上與各國好手抗衡的投手。」

對於孫易磊的規劃，球團希望他能早日轉為支配下，目前會先以投手為主，但也不排除未來會以「二刀流」發展，稻葉篤紀表示，火腿隊對育成有一套計畫，屆時孫易磊會與隊上訓練員、教練團開會討論後，才會有明確的未來計畫。