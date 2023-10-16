李男15日從泰國搭機返台，剛落地就在高雄國際航空站入境大廳遭警方逮捕送辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄新興區七賢二路一處民宅，今年6月29日晚間遭人倒車衝撞，警方雖到場立刻逮捕開車的28歲張姓男子，但因該處民宅曾為應召大亨的據點，遭警方懷疑案情不單純，鎖定幕後教唆者為38歲李姓男子，李男在15日傍晚自泰國搭機回台時，馬上遭警方逮捕。

據了解，該處民宅疑為應召大亨據點之一，張男供稱先前曾在該店產生糾紛，導致心生不滿，才會選擇開車到場衝撞洩憤。檢方認為，張姓男子不顧室內是否仍有他人在內，竟仍基於殺人之不確定故意，倒車衝撞案發地點鐵捲門數次，再下車以十字鎬柄搥打鐵捲門，導致當時在屋內1名劉姓男子受有肢體多處擦挫傷，涉犯《刑法》殺人未遂、恐嚇危害安全、毀損等罪嫌重大，並有勾串共犯或證人及逃亡之虞，於6月30日向法院聲請羈押禁見獲准。

但警方懷疑案情不單純，經新興分局組成專案小組全力偵辦，抽絲剝繭並鍥而不捨鎖定幕後教唆者為李男，並經報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦核發拘票，於15日傍晚在高雄國際航空站入境大廳，成功拘提剛從泰國搭機回台的李男到案。

警方表示，全案詢後依涉嫌殺人未遂、傷害、恐嚇、公共危險、毀損等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。