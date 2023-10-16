苗栗縣警察局12日前往苗栗市幼竹幼兒園辦理交通安全宣導活動。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

為將正確的交通安全觀念植入每位孩童心中，苗栗縣警察局12日前往苗栗市幼竹幼兒園辦理交通安全宣導活動，現場搭配警用汽車講解使用兒童安全座椅的正確觀念，並示範如何正確使用合格安全帽及教育孩童安全過馬路等觀念，希望從小灌輸其對交通安全的重視，使孩童能平安成長。

為加深孩童們的印象，警察局準備了互動式交通安全小遊戲，透過彈珠檯、遊戲連連看、籤筒、Q版警車挖洞立牌等互動式宣導闖關遊戲，培養孩子對交通安全的興趣，並搭配有獎徵答贈送宣導品活動，引導啟發孩童共同參與及重視交通安全的動力。

警察局特別提醒，因孩童身形較小，易被往來車輛所忽略，故孩童千萬不可在馬路邊或車輛後方逗留、嬉戲，而行走於行人穿越道時應舉手過馬路，才能大幅提升自己在車輛駕駛人所看到的視野範圍。

另外，兒童「交通事故」死傷原因，其中有大部分跟任意穿越馬路有關，也呼籲家長應留心及叮嚀，接送孩童時不可在馬路對面呼喊孩童，以避免孩童突然衝過馬路，並教導孩子正確的過馬路步驟，如穿越路口退後3步停等、綠燈秒數足夠再通過、過路口時時注意轉彎車及舉手並走行人穿越道等觀念。

苗栗縣警察局局長莊勝雄也呼籲各位家長，安全是絕對不能妥協的底線，從小培養孩子遵守交通規則並瞭解如何保護自己，讓每個幼兒都能快快樂樂的出門，平平安安的回家。