近年來不少年長者或退休人員成為詐騙集團鎖定目標，苗栗縣警局為防制銀髮族遭詐騙案件持續發生，結合縣府社會處組成跨局處防詐宣導團，前往苗栗縣社區關懷據點實施反詐宣導，希冀將宣導訊息傳播至各關懷照顧據點，透過點、線、面方式，全面提升各社區年長者防詐意識。

這次防詐宣導團來到苗栗縣後龍鎮豐富社區，現場參與人數約50人，平均年齡為60歲以上，透過分析本縣銀髮族較易遭詐騙手法，並提供實際詐欺案例分享，讓參與民眾可以輕鬆識破詐騙集團常用話術，並將防詐小撇步「一聽、二掛、三查證」的概念融入有獎徵答，讓參與民眾能留下更深刻印象，根植防詐觀念。

苗栗縣警察局局長莊勝雄提醒，許多長者辛苦一輩子，累積不少積蓄，特別是獨居長者，未能適時向周遭親友商量討論，因此成為詐騙集團眼中的肥羊，導致其退休養老金一夕之間都不見。

呼籲民眾在瀏覽網路訊息或接到電話時，務必保持冷靜不要輕易相信，特別是將自身財務交付陌生人時，更應小心謹慎，以免落入詐騙集團陷阱，如有疑慮自己是否遇到詐騙，可以撥打反詐騙專線165或撥打110報案電話查證。

苗栗縣長鍾東錦強調，人口老化屬世界潮流趨勢，苗栗縣人口結構亦然，縣府各局處為照顧縣內長者及弱勢族群，除致力推動各項社福政策，改善縣民生活環境，另為營造安心生活環境，在治安維護識詐方面，責由縣警局全力以赴，於今年5月精進「打詐苗栗隊2.0」，結合縣府各局處，強化橫向聯繫與資源整合，廣泛推播識詐宣導量能，喚起全民防詐意識。