關於日本將福島第一核電廠的核處理水排放入海，俄羅斯聯邦動植物防檢疫署今天表示，俄羅斯今天起跟進中國的措施，禁止日本水產品輸入。

法新社報導，俄羅斯聯邦動植物防檢疫署（Rosselkhoznadzor）指出這是個「預防性措施」。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯聯邦動植物防檢疫署今天在官網聲明，「為了確認水產品的安全性，在獲得全面的資訊之前，將實施這項措施」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）