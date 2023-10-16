台中60多歲林姓男子近日罹梗塞型腦中風致左半邊手腳無力，手舉不高、腳也無法行走，經藥物與復健並搭配靜脈雷射和靜脈營養治療，幫助神經功能恢復，1個多月後，林男不僅可以獨自站立行走，甚至睡眠品質也顯著提升。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，林男平時會抽菸，有高血壓病史卻未進行有效控制，且膽固醇偏高。林男住院後透過核磁共振確認罹患梗塞型腦中風，給予藥物治療及復健，林男因擔心中風後遺症造成生活不便，決定採靜脈雷射和靜脈營養輔助治療，增進康復效果。

陳惠萱說明，靜脈雷射治療是利用低能量、特定波長的雷射光進行，可提高紅血球的變形能力及攜氧能力，改善微循環並增強抗氧化能力，幫助擴張血管。臨床上應用範圍廣泛，包括腦中風或脊髓損傷等神經系統後遺症、三高、慢性疼痛、傷口癒合不佳、自律神經失調和睡眠障礙等情況。

陳惠萱進一步說明，靜脈雷射療程通常會打10次，每次約1小時，根據臨床經驗觀察，治療後患者通常會感覺精神體力變好、睡眠品質改善，林先生也反映治療後1個月已恢復到不拿輔具也能獨自行走，晚上容易入睡；目前靜脈雷射已廣泛使用在醫療，也可作為保養療程，但施作前須經醫師諮詢評估。

陳惠萱提醒，抽菸及三高（高血壓、高血糖、高血脂）是常見的腦中風危險因子，患者應定期回診檢查和控制慢性病，保持良好的生活作息。若發生突發性的半邊身體麻木無力、吞嚥困難、口齒不清等症狀，應盡速就醫，才可以提高康復的機會。