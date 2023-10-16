現任立委楊瓊瓔昨日穿著一襲閃亮禮服，獲得支持者讚聲。（摘自楊瓊瓔臉書）

民進黨參選人謝子涵則積極走訪基層，主打讓年輕人做做看。（摘自謝子涵臉書）

外傳台中無黨籍市議員徐瑄灃將投入立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）選戰，挑戰現任立委楊瓊瓔，徐瑄灃16日低調表示，陸續都有地方支持者勸進，至於是否近日有決定？她僅說，這要好好思考。

台中市第3選區現任立委楊瓊瓔，於2016年爭取6連霸失利，輸給時代力量的洪慈庸，2020年立委選舉，又贏回立委，深獲地方人士支持，她昨日在臉書秀出一張身穿黃色禮服照片，獲得大批網友讚聲，紛紛留言「好漂亮！」展現好人緣。

無黨籍市議員徐瑄灃原為國民黨黨籍，2018年因黨內市議員初選落敗，她脫黨參選，當選市議員；2022年連任成功，清新形象深獲地方人士青睞。民進黨參選人謝子涵則積極走訪基層，主打讓年輕人做做看，盼進入立法院為民服務。

楊瓊瓔面對民進黨參選人謝子涵挑戰，如今外傳泛藍徐瑄灃將投入選戰，楊瓊瓔發言人洪柳益指出，不清楚這件事，團隊持續做好該做的事。謝子涵團隊則表示，藍營前後傳出吳顯森、徐瑄灃要參選立委，大家都認為楊瓊瓔做太久了，沒辦法帶來新風貌，不同的聲音要出來選，對潭雅神后是好事。

地方人士指出，泛藍徐瑄灃若投入立委選戰，是否會對楊不利？還是與民進黨立委參選人謝子涵支持者重疊，均有待觀察。