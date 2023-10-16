台北市目前公立塔位有3處，陽明山靈骨樓及富德靈骨樓塔位均已飽和，需要排隊候補，陽明山臻愛樓尚有約1.1萬餘的剩餘塔位，但推估2026年後將滿位，為此台北市將興建富德納骨塔二塔，將提供骨灰櫃位數12萬個。台北市長蔣萬安表示，會與附近住戶溝通，並做好配套措施和交通規劃，降低對附近住戶的衝擊。

殯葬處長張世昌指出，目前陽明山臻愛樓尚有約1.1萬餘的剩餘塔位，但位於地下室，不符合部分民眾需求。而富德靈骨樓排隊約650位、陽明山靈骨樓排隊約70位，可能須等候超過1年半至2年半時間。不得已之下，目前先設置暫厝區138位，供民眾使用。

他說，因此規劃於鄰近富德靈骨樓東北側規劃興建富德納骨塔二塔，為地下1層、地上10層建築，預計可提供容納骨灰櫃位數12萬個、神主牌位數5萬個。新塔規劃以現代化外觀、內部採光天井和周圍景觀綠化等設計手法，破除過往靈骨塔的負面觀感。

他表示，將編列2024至2027年連續預算，總工程經費約13億多元，預計於2024年上半年辦理工程發包，工期約34個月，預計2027年底啟用新塔。並於10月21日辦理說明會，加強與里民溝通，收集各方意見後發包工程。

張世昌說明，富德納骨塔二塔周圍500公尺內無住家，離鄰近住宅聚集區也有地形阻卻，降低對民眾影響。清明節期間也會規劃交通接駁，未來並將陸續辦理遷葬，改善市容景觀。而每年約使用3800座塔位加上遷葬400座，且環保葬比例逐年攀升，約可使用至少29年。

民政局副局長吳坤宏強調，富德納骨塔二塔2013年提出發想，雖當時有和地方溝通，但民眾仍擔心會發展為殯葬專區，隨二殯改建工程逐漸完成，確定富德新塔不會設禮廳、火化場等，民眾才去除疑慮，未來仍會加強溝通。

至於市府與當地住戶溝通，里民也提出地方建設，市府承諾將針對木柵路4至5段今年起分3年銑刨加鋪柏油，改善路面老化情形，木柵路5段43巷道路則做局部拓寬。至於跨越景美溪人行觀光吊橋、解決木柵路4段159巷，因容易淹水需增設分流排水等案，市府也已具體承諾進行評估規劃。

另，外界質疑北市環保葬推動不夠，才導致又要興建新的納骨設施。張世昌說明，北市死亡人數2020年1萬7212人、2021年1萬8623人和2022年2萬783人，而環保葬人數則是2020年5317人、2021年6725人和2022年8204人，每年環保葬人數正成長。

吳坤宏表示，依內政部統計資料，北市環保葬人數最多也最多元，雖然愈來愈多人選擇環保葬，但仍要照顧各族群需求，因此還是有興建納骨塔的必要。

蔣萬安指出，慎終追遠是民眾關心的大事，北市也已進入超高齡社會，估2026年目前納骨塔將滿位，因此納骨塔位不足是必須面臨的問題，選擇興建富德納骨塔，也一直與附近住戶溝通，並做好配套措施和交通規劃，降低對附近住戶的衝擊。