攝護腺肥大是年長男性常見好發疾病，然而很多患者沒有警覺自身已有攝護腺肥大問題，往往造成就醫時情況已很嚴重。對此，三重好幸福泌尿科診所醫師高銘鴻表示，攝護腺肥大還可能招致泌尿道感染、膀胱受損等併發症，日常可透過6道題目自測攝護腺健康，若出現夜尿頻繁、尿急難忍等狀況，就要特別注意，及早治療才能維持良好生活品質。

高銘鴻在臉書粉專「泌尿科 高銘鴻醫師 」發文表示，許多男性在踏入50歲門檻時，會慢慢發現有攝護腺肥大的問題。他提到，當攝護腺細胞出現增長，就會逐漸壓迫到尿道和膀胱，引發一連串尷尬的排尿問題，像是排尿斷斷續續、睡眠被尿意打斷、尿急難忍，甚至是尿失禁。

除了排尿困難，高銘鴻說，攝護腺肥大還可能招致泌尿道感染、膀胱受損或膀胱結石等致命併發症，且隨著歲月的增長，這些問題會日益嚴重，讓男性陷入困惑和煩惱的泥沼。至於該如何初步了解攝護腺是否健康？他分享可透過下列6個問題自我檢測：

1、小便時常覺得沒有排空？

2、夜晚時常醒來，尋找廁所？

3、排尿速度開始變慢？

4、小便斷斷續續的？

5、才剛尿完，過了一下子又想再去廁所？

6、是否有尿失禁或者憋不住的狀況？

關於夜尿症，高銘鴻先前補充，一般人夜間睡覺時，會因抗利尿激素（ADH）分泌增加，進而使睡眠期間尿意減少，一夜最多只會上1次廁所。若發現晚上醒來尿尿2次以上、排尿量增加，以及白天出現疲勞睏倦，就為夜尿症。

若上述6個問題都不算太困擾，高銘鴻說，代表攝護腺沒有太大狀況，只要持續追蹤即可。但如果已對生活造成壓力，或開始有嚴重的症狀，務必尋求專業醫生建議，以獲得進一步的評估和治療方案。他指出，早期處理攝護腺肥大有助於提高生活品質，不僅可使用藥物治療，也能透過手術根治，並預防嚴重併發症發生。