2024萬金石馬拉松將在明年3月登場，今（16）日舉行啟動儀式，新北市代理市長劉和然表示，今年延續「下一萬步」的精神，邀請大家參加賽事之餘，持續探索北海岸的美，另報名開始時間為17日中午12時至10月31日中午12時止，名額僅1萬1千人，採抽籤方式選出。

劉和然說，萬金石馬拉松進入第22年，在許多贊助夥伴努力下，成為全國唯一獲得世界田徑總會金標簽認證與「國際責任運動銀標章」的賽事。

劉和然表示，除了賽事之外，還有兩點很重要的就是運動美學與觀光，除了跟klook合作，把相關資訊放到觀光網站上外，對於運動美學也下了功夫，將去年設計再延續並加入動畫效果，「當然還有淨零碳排，我們整個賽道也加入淨零碳排，讓選手在運動時為環保盡點心力」。

連續兩年協助萬金石馬拉松設計主視覺的POM總監Jay（彭冠傑）說，今年會做3D視覺是傳遞賽事延續去年、但有突破的概念，「去年踏出第一步，今年又延續發展下一萬步」，才會將跑者做成3D並讓他繞著女王頭轉，貫徹永續概念。

Jay說，去年是以組合式為主視覺設計，今年著重在動畫，也讓主視覺設計呈現繽紛色彩，呼應賽道豐富。

新北市體育處長洪玉玲說，萬金石馬拉松此次除了主視覺榮獲2023DFA亞洲最具影響力設計獎優異獎及台灣金點設計奬標章外，也是台灣唯一獲得「國際責任運動銀標章」的賽事。

體育處科長競技運動科長謝秀瑜則說，此次加入的永續概念分成三間段，賽前有辦理淨灘、補給在地化、線上報名等，賽中則以可回收布置、環保LED燈、電動車等減少排碳，賽後則會將賽事物資回饋當地學校或團體，徹底減少碳排10％。

體育處提醒，報名時間為10月17日中午12時起至10月31日中午12時止，11月1日下午6時將於官網公布抽籤結果。