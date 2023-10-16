台灣漫畫家漫畫家MN獲選赴日本北九州市駐村，圖為代表作品《啵啵起司》。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

台灣兩位漫畫家硝子與MN，今年獲選赴日本北九州市駐村，預計在11月到日本，開啟一個月的駐村創作之旅，內容包括參與北九州流行文化節、現場作畫推廣活動、參訪北九州市漫畫博物館等藝文機構，並將繪製3幅與當地有關圖像作品贈與北九州市。

硝子曾是遊戲公司美術設計，現為自由接案插畫創作者及漫畫助手，擅長敘事類短篇漫畫，著有原創同人誌作品《魔王家》、《大姨媽百科》，以及與鹿言工作室合作，同步進行桌遊及漫畫開發的作品《羽人圖錄》等。這次駐村計畫預計創作至少16頁的黑白短篇漫畫《漫畫、歷史、北九州市》，以及兩幅同名彩色插畫，介紹北九州市著名人文史蹟地點。

MN為自由漫畫創作者，著有《觀景窗內不聚焦》、《無聲信箱》及《啵啵起司》系列等作品，擅長以輕柔的色彩與日常對話進行漫畫創作，以及使用Instagram限時動態進行影像紀錄。本次駐村計畫預計創作6小篇、共24頁至36頁漫畫，並即時在社群媒體上發表作品及當地照片、影片，記錄本次駐村內容。