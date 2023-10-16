現年24歲的日本AV女優河北彩花擁有甜美臉蛋，19歲時就以女優身分出道，出道2個月就獲得銷售排行榜第一，隔年突然消失跑去過普通上班族的生活，卻找不到拍攝AV作品的幹勁，於是2021年決定回歸，回歸那年只拍4部作品就奪下日本最受歡迎女優冠軍，被譽為「三上悠亞接班人」，她也開通社群帳號，分享生活化的一面；日前走鐘獎於14日圓滿落幕，其中號稱「最帥YouTuber」的阿傑曬出與河北彩花的後台合照，引網友暴動。

「RJ廉傑克曼」阿傑（張廉傑）在走鐘獎當天發布與河北彩花的後台合照，只見河北彩花穿著銀色亮片禮服，露出親切微笑，阿傑當天穿著黑色外套搭白色T恤，開心朝鏡頭露出笑容，阿傑簡短以4字表達心情：「謝謝大家」，貼文湧入4.8萬人按讚，遠高於他平時的按讚數。

許多網友表示：「怎麼阿傑看起來，有淡薄仔歹勢（有一點害羞）」、「阿傑笑容很真誠耶」、「可惡我要揍你」、「夫妻臉」、「不知道該羨慕哪邊」、「世界變彩色了」、「太爽了8」、「阿傑的笑容除了真誠，還有很~開~心~」、「新郎跟新娘」、「怎麼可能喜歡的兩個居然合照了」、「這組合超好看」、「哇靠男的帥女的美，好扯」、「畫面太好看了吧」、「她真的超美」、「羨慕死了....」、「這一刻，好想成為你」、「誰准你這麼靦腆！」。