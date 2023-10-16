桃園市政府15日再度查獲美豬洗產地變加豬，肉品流向6縣市業者，國民黨總統參選人侯友宜今赴桃園拜廟並參訪有機農場，針對民眾對於食安的恐慌，他說，民進黨總統參選人賴清德擔任行政院長時，曾說重視食安，但面對進口豬肉洗產地，完全視而不見，至今沒說過半句話，根本就不重視人民的健康安全。

侯友宜抨擊，日前衛服部說沒有豬肉洗產地的問題，如今怎麼越查越多，現在又看到整個大量美豬又洗產地已經流出去，造成人民對食安的恐慌，也造成國產豬很多人也不敢買，這些都是豬農聲音，民進黨尤其賴清德當過行政院長，都說重視食安，到現在沒有出來說過半句話，他根本沒有重視人民的健康，躲著不說話，所以越查越多，請民進黨政府出來向全民道歉，趕快把食品安全做好，解決所有問題，這才是應有的態度。

另外，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格於15日再度訪台，此行將與總統候選人和民營部門代表會面，侯友宜則說，在他訪美時非常感謝羅森伯格主席3度相陪，並熱情的接待，做為長期堅定的盟友，未來將不斷繼續深化台美關係。